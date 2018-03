- Costa Rica: Schwulenhass als Wahlkampfschlager

Der evangelikale Aktivist Fabricio Alvarado hat den ersten Durchgang der Präsidentenwahl in Costa Rica gewonnen. Er muss am 1. April in einer Stichwahl gegen den Regierungskandidaten Carlos Alvarado antreten - er ist nicht mit seinem Konkurrenten verwandt und steht für liberale Positionen in gesellschaftlichen Fragen.

Der Wahlerfolg von Fabricio Alvarado zeichnete sich erst mit einem kometenhaften Aufstieg im Endspurt des Wahlkampfs ab, nachdem ein Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte für Aufruhr in dem konservativen Land gesorgt hatte. Das Tribunal verpflichtete jüngst alle Mitgliedstaaten zur Garantie der Rechte von Homo- und Transsexuellen. Alvarado machte sich die Empörung über die Anordnung, gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen, zunutze.

Der 43-jährige Fabricio Alvarado ist Mitglied der erst von wenigen Jahren gegründeten strengkonservativen Partei Restauración Nacional (Nationale Restauration). Seine Kritiker sehen ihn als religiösen Fundamentalisten. Sein Gegner ist erst 38 Jahre alt und war bis 2017 Arbeitsminister. Er will das Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs zur Homo-Ehe umsetzen. Carlos Alvarado tritt als politischer Erbe von Staatschef Luis Guillermo Solís an, der vor vier Jahren erstmals das höchste Staatsamt für die Mitte-Links-Partei PAC eroberte. (Quelle: dpa)