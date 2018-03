- Die Digitalstrategie der neuen Bundesregierung

Für Kanzlerin Angela Merkel ist es DAS Zukunftsthema: Digitalisierung. In der Schule, im Unternehmen, im täglichen Leben. Die neue Große Koalition hat sich im Digitalen viel vorgenommen. Aber wird das was? Zwei zentrale Felder, den Ausbau von schnellem Internet und den Aufbau einer digitalen Verwaltung, hat Marcel Heberlein für uns genauer unter die Lupe genommen.

Die neue Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat in ihrer Antrittsrede im Bundestag die gesellschaftliche Rolle der Bildung betont. Die Koalition wolle eine neue Dynamik und einen neuen Zusammenhalt für Deutschland, sagte Karliczek am Donnerstag in Berlin. "Mit einer Offensive für digitale Bildung und Forschung will ich meinen Beitrag dazu leisten", sagte sie. "Bildung und Forschung haben für diese Bundesregierung Priorität", sagte sie. Dies zeige sich schon daran, dass der Haushalt ihres Hauses mit 17,6 Milliarden Euro der viertgrößte innerhalb der Regierung sei.



Karliczek zeigte sich zuversichtlich, dass die geplante Digitalisierung der Schulen schnell vorankommen werde. Schule solle ein Ort sein, der Zukunft atmet. "Deutschland braucht jedes Talent", sagte sie weiter. Jedes Kind dort abzuholen, wo es stehe, sei nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern auch eine Frage der Chancengerechtigkeit. Den für Bildung zuständigen Ländern versicherte Karliczek, sie wolle keine Einheitslösungen.



Auch die Wissenschaft könne auf die Regierung zählen. So würden auslaufende Wissenschaftspakte neu aufgesetzt.