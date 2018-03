- Jute statt Plastik - eine ungewöhnliche Fastenzeit

Mit der Fastenzeit hat rbb-Reporterin Bettina Rehmann eigentlich nichts am Hut, dennoch inspiriert sie ein Zeitungsartikel zum Thema Plastikverzicht. Ihr Freund und sie beschließen, bis Ostern alle Plastikverpackungen wegzulassen. In der Nahaufnahme erfahren Sie, wie kompliziert dieses Vorhaben im Alltag tatsächlich umzusetzen ist.



Jedes Mal nach dem Einkaufen kommt das große Wegwerfen: Jede Gurke, die Tomaten, jedes Stück Käse, der Aufschnitt - alles ist in Plastik eingepackt. Wenn wir zuhause den Kühlschrank oder die Vorratskörbe ein- und die Einkaufskiste ausgepackt haben, ist der Gelbe Sack schon wieder halb voll. Wenn dann noch die Joghurtbecher, Süßigkeitenverpackungen und Tetrapaks dazukommen, quillt er über. Geht das nicht anders?

Die Deutschen gelten ja bekanntlich als Recycling-Weltmeister. Doch so wie wir uns das vorstellen - rein in den gelben Sack, dann wird ja alles sortiert und recycelt - so funktioniert es eben nicht. Nur ein Teil unseres Plastikmülls wird tatsächlich wiederverwertet - Branchenexperten gehen von höchstens 40 Prozent aus.

Gleichzeit landet Plastikmüll in den Meeren, Mikroplastik im Salz, im Trinkwasser, Plastikmüll überall. rbb-Reporterin Bettina Rehmann hat das alles so beeindruckt, dass sie sich für die Fastenzeit einmal ganz vom Plastik verabschieden wollte.