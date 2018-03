imago stock&people Bild: imago stock&people

- Fast jede zweite Strafkammer in Berlin überlastet

Wer in Berlin eine schwere Straftat verübt und dabei erwischt wird, wird nur selten kurz danach auch verurteilt. Viele Fälle liegen jahrelang in den Gerichten herum, bevor die Richter dazu kommen, sie zu bearbeiten. Sie kümmern sich derzeit hauptsächlich um sogenannte "Haftsachen", bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen. Viele Richter sind besorgt darüber, hat Ulf Morling am Berliner Landgericht in Moabit festgestellt.

Dörte Fleischer ist Vorsitzende Richterin einer großen Strafkammer des Berliner Landgerichts. Sie fürchtet, dass der Rechtsstaat seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Die Fälle, die sich in den Akten in ihrem Büro stapeln, sind teilweise acht Jahre alt. Fleischer und ihre beiden Beisitzer hatten einfach noch keine Zeit, sie abzuarbeiten. Die Richterin sagt, sie arbeite durchschnittlich 60 Stunden pro Woche: "Natürlich könnte ich sagen, ich höre nach 40 Stunden auf. Nur die Haftsachen drängen, das muss alles gemacht werden, und als Vorsitzende hat man natürlich die Verantwortung. [...] Also, das möchte man nicht verantworten, dass Häftlinge, die eigentlich in U-Haft gehören, freigelassen werden."

Eigentlich ist Fleischer Richterin am Kammergericht, der nächsthöheren Instanz, sie muss aber seit knapp zwei Jahren im Landgericht aushelfen, weil es dort zu wenig Personal gibt. 19 der 40 Berliner Strafkammern gelten offiziell als überlastet.

Zum Personal- kommt Platzmangel

Sechs Häftlinge mussten vergangenes Jahr entlassen werden, weil sie länger als erlaubt in Untersuchungshaft saßen. Staatsanwaltschaft und Landgericht waren nicht schnell genug, die Verfahren abzuschließen. Wer einer Straftat verdächtigt wird, gilt so lange als unschuldig, bis er verurteilt ist - und von der Anklageerhebung bis zur Gerichtsverhandlung dürfen höchstens vier Monate vergehen. Das bedeutet einen großen Druck für die Richter am Landgericht. Ein weiteres Problem ist, dass es zu wenig Gerichtssäle gibt. Verhandlungen müssen teilweise unterbrochen werden, weil zum Beispiel nur nachmittags ein Raum frei ist. Manche Richter sehen dadurch ihre Unabhängigkeit gefährdet, weil sich die Prozesse so gegen ihren Willen in die Länge ziehen.

"Wir wurden kaputtgespart"