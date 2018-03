Do 15.03.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Flucht zurück in den Krieg

Der Somalier Ali Hassan Suufi ist einst in den Jemen geflohen, als der Bürgerkrieg in Somalia ausbrach. Nun herrscht Krieg im Jemen, und Ali Suufi ist erneut auf der Flucht. Zurück in die alte Heimat Somalia, die von Terror, Armut und Hunger zermürbt wird. Zwei Anschläge hat Ali Hassan Suufi bereits direkt erlebt - und nur mit viel Glück überlebt. Bettina Rühl schildert sein Schicksal.