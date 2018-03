- Plastikmüll: Eine englische Kleinstadt lehnt sich auf

Plastikmüll wird zu einem immer größeren Problem auf unserer Erde, besonders in Küstengebieten, an deren Stränden letztlich der Unrat landet. Als Inselstaat ist Großbritannien davon besonders stark betroffen. Dem wollen die Menschen nicht länger tatenlos zusehen: Im Städtchen Penzance in Cornwall werden immer mehr Läden plastikfrei. Eine Aktivistin hat dort für ein Umdenken gesorgt. Julie Kurz hat sich in Penzance umgesehen und mit den Menschen gesprochen, die die Trendwende vorantreiben.

Brechende Wellen rollen auf die einsamen Strände der Steilküste. Jetzt in diesen Wintermonaten zeigt sich das romantische Cornwall von seiner wilden Seite. Die exponierte geographische Lage ganz am westlichen Zipfel Großbritanniens - sie ist Cornwalls Reiz und Achillesferse zugleich. Denn die Strömung und Winde schwemmen hier so viel Müll an, wie nirgends sonst auf der Insel.

An den Strand von Penzance geht Rachel Yates nur noch mit ihrem Mülleimer. Schon als Kind hat sie hier gespielt. Die 43-Jährige hat zugesehen, wie der Abfall über die Jahre immer mehr wurde: "Es macht mich wütend, weil es auch ein Symptom dafür ist wie unsere Gesellschaft in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen ist. In der Art, wie achtlos wir miteinander umgehen, wie wir konsumieren. Wie wir unser Leben führen."

Rachel ist in den Kampf gezogen: alleine gegen den Plastikmüll, alleine gegen die "Egal-Haltung". Sie hat ihre verträumte Heimatstadt Penzance wachgerüttelt, Shops aufgefordert, Einwegplastik zu entfernen. Und das Erstaunliche: Die Läden machen mit, jeder auf seine Weise. Plastikstrohhalme werden durch Papierhalme ersetzt, Plastikbesteck durch Holz. Statt Plastik– gibt’s jetzt kompostierbare Becher. Es ist eine wahre Bewegung entstanden – ein Widerstand, wie sie hier selbst sagen. 30 Shops sind bislang dabei. Stolz zieren sie ihre Läden mit Plastikfrei-Zertifikaten.

Checkliste für das Zertifikat "plastikfrei"

Rachel inspiziert dafür ein Geschäft nach dem anderen. Auch der lokale Weinladen will mitmachen; dafür muss er erstmal die lokale Checkliste überstehen. Die Verkäuferin hakt einen Punkt nach dem anderen ab - und am Schluss darf sich der Laden "plastikfrei" nennen. Über manches muss man allerdings großzügig hinwegschauen:

"Es bedeutet nicht, dass der Laden komplett plastikfrei sein muss. Es geht darum, dass die Shops kein Einwegplastik mehr benutzen. Zur Wahrheit gehört doch, dass man manches Plastik nicht einfach aus unserem Alltag entfernen kann."

Es ist ein Ansporn, umzudenken. Manch anderem auf der Haupt-Einkaufstraße von Penzance fällt das noch schwer. Vor allem die großen Ketten, die sich noch nie wirklich um den Umweltschutz geschert haben, verteilen fröhlich weiter ihre Plastiktüten. Ein Dorn im Auge des Stadtrats. Er kämpft jetzt auch an vorderster Front mit, sichtlich stolz: seine Kleinstadt gegen den Müll der Briten. Das bringt positive Schlagzeilen, und die sind gut für den Tourismus.

"Wenn die Touristen am Strand langlaufen, dann sehen sie wahnsinnig viel Plastik. Gerade jetzt in den Zeiten der Winterstürme. Aber die vielen Touristen aus Deutschland und Holland, die kommen hierher und erwarten, dass unsere Küsten sauber sind."

Die erste plastikfreie Stadt Großbritanniens

Gemeinsam mit Rachel plant er die nächsten Schritte. Auch das lokale Krankenhaus will jetzt mitmachen. Und das Engagement wird belohnt: Penzance trägt seit kurzem den Titel: erste offizielle plastikfreie Stadt Großbritanniens. Der Umweltorganisation "Surfer against Sewage" hatte die Auszeichnung ins Leben gerufen. In dem Büro der Organisation mit Blick über Cornwalls spektakuläre Steilküsten ist gerade mächtig was los: 150 Communities, vor allem an der Küste, bemühen sich darum, ebenfalls ein Plastikfrei-Zertifikat vom Verein zu erhalten. David Smith von der Organisation ist begeistert von der neu entdeckten Liebe der Briten für den Umweltschutz.

"Ich glaube wir sind jetzt endlich an dem Punkt angelangt, an dem wir verstanden haben, dass wir definitiv aufholen müssen. Jetzt müssen wir auch die Regierung davon überzeugen, dass sie härter Gesetzgebung macht, etwa dass jetzt etwa endlich das Plastikflaschenpfandgesetz kommt, das doch alle wollen."

Bessere Umweltstandards nach dem EU-Austritt

Bislang waren hauptsächlich EU-Richtlinien dafür verantwortlich, dass auf der Insel zumindest ein Mindeststandard an Umweltschutz herrschte. Jetzt aber will auch die britische Regierung auf den grünen Trend aufspringen und verspricht bessere Umweltstandards nach dem Brexit. Man höre und staune. Rachel setzt weniger auf Politiker als auf die nächste Generation. Ihr nächster Termin führt sie an eine Schule. Und die Schüler sind motiviert:

"Mein Problem sind vor allem meine Eltern. Ich sage ihn immer wieder, dass sie keine Plastikfaschen kaufen sollen. Wir müssen das Gewissen der Leute ändern."

Und so wird wohl auch die erste plastikfreie Schule Großbritanniens - dank ihrer engagierten Bürger - am Westlichen Zipfel der Insel stehen. In Cornwalls Kleinstadt Penzance.