Sabrina Wendling, Inforadio Bild: Sabrina Wendling, Inforadio

Di 16.01.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Kuriositätenkabinett: Das Fundbüro der BVG

Glasaugen, eine komplette Couchgarnitur oder sogar lebende Meerschweinchen und Kanarienvögel: Was die Berliner so in Bus und Bahn verlieren, ist manchmal ziemlich speziell. Eines haben all diese Dinge gemeinsam: Sie landen im Fundbüro der BVG in Berlin-Schöneberg. Wo sich vergessene Turnbeutel und Geldbörsen stapeln, wundern sich die Mitarbeiter über gar nichts mehr, wie Inforadio-Reporterin Sabrina Wendling festgestellt hat.

Die meisten von uns haben das schon mal erlebt: Man legt den nassen Schirm im Bus auf den Boden, denkt nicht mehr dran und steigt ohne ihn aus. Oder das Portemonnaie rutscht beim Treppensteigen im U-Bahnhof aus der Hosentasche. Verlieren oder vergessen kennen wir ziemlich gut. Nicht so bekannt ist vielen, dass die BVG für solche Fälle ein eigenes Fundbüro hat. Inforadio-Reporterin Sabrina Wendling wollte wissen, wie die Suchen-und-Finden-Maschinerie funktioniert und hat sich das BVG-Fundbüro in Schöneberg angesehen.

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Dorothea Fiedler ist Mitarbeiterin im Fundbüro der BVG.

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Udo Jürgens als Pappkamerad - der bleibt wohl für immer.

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Mützen im Fundbüro. Jedes Fach steht für einen Tag.



Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Humor im Fundbüro

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Große Sammlung von Schirmen und Rucksäcken.

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Krückensammlung

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Übersetzungshilfe

Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Ein Schaukeltiger befindet sich ebenfalls in der Sammlung des Fundbüros



Bild: Sabrina Wendling, Inforadio Diese Beinprothese wartet bereits seit 20 Jahren auf seinen Besitzer.

