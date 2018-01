Wolf Siebert, Inforadio Bild: Wolf Siebert, Inforadio

Mi 10.01.2018 | 09:45 | Nahaufnahme

- Geprellte Immobilienkäufer: "Das war ein Geisterhaus"

Der Traum von der eigenen Wohnung - er kann auch zum Alptraum werden, wenn man an die falschen Geschäftspartner gerät. Einen solchen Fall hat Inforadio-Reporter Wolf Siebert in Schöneberg entdeckt: Dort sitzen die Wohnungskäufer schon seit Jahren in einem Mehrfamilienhaus, das der Bauträger nicht zuende saniert hat - obwohl die Käufer dafür bezahlt haben. Und weiter Geld nachschießen müssen, damit sie nicht ewig auf einer Baustelle sitzen.

Jörn Glawe arbeitete als Immobilienmakler. Im Jahr 2012 suchte er aber nicht für andere sondern für sich selbst eine Wohnung. "Ich hatte selber den großen Druck, dass ich aus meiner eigenen Wohnung raus musste, gentrifiziert wurde sozusagen, und deshalb nach einer passenden Wohnung Ausschau gehalten habe", sagt er. Glawe arbeitete bei der Firma "Ziegert Immobilien" in Berlin. Laut Eigenwerbung "der größte Anbieter von selbstgenutztem Wohnraum in Berlin". Ziegert bekam damals ein interessantes Objekt in die Vermarktung: Verkauf von Eigentumswohnungen in einem Altbau aus der Gründerzeit, in Schöneberg am Gustav Müller Platz. Verkäufer war ein Bauträger, die Gustav Müller-Platz-Immobiliengesellschaft. Dahinter steckten der Berliner Dan Schneid und zwei Geschäftspartner aus Hessen.

Zweifel schon im Vorfeld

Glawe, heute 50 Jahre alt, fand das Projekt so gut, dass er eine der Wohnungen für sich selbst erwarb. Und er vertraute dabei seinem Arbeitgeber: "Ich dachte eigentlich, dass im Hause Ziegert Bauträger doch auf Herz und Nieren geprüft werden, auch alle steps der Sanierung hinterfragt werden, so dass ich mich in Sicherheit wog und dachte: Da schlage ich auch zu." Zweifel am Bauträger hatte der Immobilienkaufmann durchaus, denn er hatte gehört, dass es bei einem früheren Projekt Dan Schneids Probleme gegeben hatte, aber – so beruhigte er sich - die gibt es beim Bauen häufig: "Ich dachte: Na ja, auch wenn es stressig wird: Du bist ja an der Quelle, und der wird sich ja wohl nicht trauen, nicht ein Ding hinzulegen, was nicht funktioniert. Der will ja mit uns verkaufen, und man verkauft ja am besten, wenn man gute Qualität abliefert und alle zufrieden sind."

Verzögerungen beim Bau, chaotische Zustände

Glawe und Ziegert-Immobilien kümmerten sich um den Vertrieb der Wohnungen, die Planung der Umbauten und berieten die Käufer auch bei der Finanzierung. Der Bauträger sicherte den Käufern zu, die Wohnungen bezugsfertig zu sanieren und auch Haus und Hof bis Ende 2013 in Topzustand zur Verfügung zu stellen. Aber bald erlebte Käufer Glawe, dass es auf der Baustelle immer wieder zu Verzögerungen kam. Ende 2012 zog er dennoch - wie vereinbart - ein - noch heute ein Alptraum. Er sagt: "Das war ein Geisterhaus, ich war der Einzige im ganzen Aufgang. Man muss sich einen kalten Dezembertag vorstellen mit Minusgraden, und die einzige Wohnung, wo Licht brannte, wo Heizung war, aber auch nur, weil ich massiven Druck gemacht habe und mit den härtesten Konsequenzen gedroht habe, wenn meine Wohnung nicht fertig wird, da ich ja selber ausziehen musste zum Ende des Jahres." Und es wurde nicht besser, erinnert sich Jörn Glawe: Die Zustände blieben chaotisch: "Es gab keine Baubesprechung, es fand alles mehr auf Zuruf statt, Material wurde im Baumarkt gekauft, für mich absurd: Ein Bauträger ordert woanders sein Baumaterial, teilweise musste ich mein eigenes Material selber bezahlen, damit es überhaupt angebracht wurde, damit es weiterging."

Ziegert Immobilien zieht Notbremse

Die Wohnungskäufer waren alarmiert. Und Glawe informierte seinen Arbeitgeber. Der zog die Notbremse, schon Ende 2012, sagt Ziegerts Kommunikationsberater Andre Schlüter: "Na ja, wir haben den Vertriebsprozess gestoppt, haben Kontakt zu dem Bauträger aufgenommen, und die Taktik war absolut hinhaltend: "Es wird!", es gab nichts Verbindliches, nichts worauf sie irgendwas hätten bauen können." Per Mail räumte Schlüter später ein, dass Ziegert bis zum Frühsommer 2013 Wohnungen im Haus verkauft hat. Im Herbst 2013 war dann absehbar, dass das Gemeinschaftseigentum nicht bis Ende des Jahres fertig werden würde. Denn der Bauträger hatte Bauleistungen im Wert von ca. 580.000 Euro noch nicht erbracht, Leistungen, die die Wohnungskäufer bereits bezahlt hatten. Und gebaut wurde dann nicht mehr, sagt Käufer Jörn Glawe: "Es waren keinerlei Gelder mehr da, um die Sanierung fortzusetzen, die Gelder sind abgeflossen von den Gesellschaftern abgeführt worden auf andere Baustellen, wir wissen es nicht, auf einmal reagierte keiner mehr."

Insolvenzverfahren bis heute nicht abgeschlossen

2016 ließen die Wohnungskäufer Balkons anbauen, dafür mussten sie noch einmal in die Tasche greifen. Zu diesem Zeitpunkt war die Immobiliengesellschaft schon lange zahlungsunfähig. Das Insolvenzverfahren ist bis heute - 2018 - nicht abgeschlossen, die Fertigstellung von Haus und Gemeinschaftseigentum sind auch dadurch blockiert. Darunter leiden alle Käufer, auch Sabine Schilling aus Hamburg. "Insofern wird es mir zum Verhängnis, dass ich die noch fehlenden Leistungen noch mal bezahlen muss. (...) Das gesamte Gemeinschaftseigentum ist nicht fertig gestellt, Aufzüge sollen noch gebaut werden, Treppenhäuser, Hof, Fassade, Keller, das alles muss noch gemacht werden, das ist noch eine Menge Arbeit und noch eine Menge Geld, das da in die Hand genommen werden muss." Jörn Glawe, der inzwischen bei Ziegert Immobilien gekündigt hat, fragt sich, warum Ziegert auch nach der Pleite am Gustav Müller-Platz weiter mit Dan Schneid zusammengearbeitet hat – obwohl Glawe gewarnt hatte: "Als dann vor eineinhalb Jahren das Objekt Marburger Straße mit scheinbar den gleichen Personen wieder zum Zuge kam, Herr Schneid sich zwar im Hintergrund hielt, ich aber schon sensibilisiert war auf das Thema, frage ich mich, wie man man solche Leute noch immer ins Spiel bringt. Man hätte ihm damals nicht mehr vertrauen dürfen und keinesfalls mit ihm zusammenarbeiten dürfen."

"Bauträgerbusiness besser regeln"

Ziegerts Kommunikationsberater Andre Schlüter sagt: "Wir haben die Warnungen gekannt, aber nicht zweifelsfrei gewusst, dass Dan Schneid tatsächlich an diesem Projekt beteiligt war. Die Marburger Straße 5 ist ein opulenter Altbau in Kudammnähe. Hier sollten im Dachgeschoss Eigentumswohnungen verkauft werden. Inzwischen hat ein Käufer Dan Schneid wegen Betruges angezeigt: Schneid soll ihn um den Kaufpreis geprellt haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es ein entsprechendes Strafverfahren gibt. Und ein weiteres wegen Insolvenzverschleppung. Auch Ziegert Immobilien möchte von Schneid Geld bekommen – für entgangene Provisionszahlungen, bislang ohne Erfolg: "Na ja: Wir hatten keinen Ansprechpartner: Dan Schneid ist verschwunden, wir wissen nicht, wo er ist." Bilanz: Ziegerts Berater Schlüter fordert den Gesetzgeber auf, den Zugang zum Bauträgerbusiness besser zu regeln: mehr Qualifikation und Qualität. "Jeder kann ein Bauträgerunternehmen gründen und kann dort mit großen Summen tätig werden, und er ist damit unmittelbar für die größte Investition der meisten Menschen in Deutschland verantwortlich."

"Man hätte wachsamer sein müssen"