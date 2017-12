Fr 15.12.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Ihren eigenen Sohn an den Dschihad verloren

Als er anfing, streng zu beten, Gewänder und Bart zu tragen, dachte seine Mutter, das sei eine Phase. Schnell wurde der Glaube ihres Sohnes politisch. Schließlich setzte er sich nach Syrien ab – mit 16. Drei Jahre später sucht seine Mutter ihn immer noch. Wolf Siebert berichtet.

Als Junge sei er bei den Mädchen gut angekommen, sagt die Mutter von Veysel, der heute 19 Jahre wäre. Sie zeigt seinen Schülerausweis und Fotos von ihrem jüngsten Sohn, der nach Syrien gegangen ist, vor ziemlich genau drei Jahren. Bis zu Veysels 15. Lebensjahr sei alles normal gewesen, sagt sie, "Clooney wurde er genannt in der Klasse. Er ist ein sehr hübscher Junge gewesen, richtig eitel, chic angezogen, mit Parfüm, lebensfroh, hat viel Quatsch gemacht, ist auch mal in die Disco, also war mitten drin im Leben."

In diesem Leben spielte der Islam lange keine bedeutende Rolle, seine Mutter ist keine strenggläubige Muslima. Anders als der Vater, mit dem sie aber seit Jahren nicht mehr zusammen lebt. Die Trennung könnte, so sieht sie es heute, bei Veysel eine Leere hinterlassen haben, die der Islamismus geschlossen hat. Vielleicht habe er eine Gemeinschaft gesucht, in der er sich geborgen fühlen und eine Vaterrolle finden konnte.

Junge radikalisierte sich innerhalb eines Jahres

Veysel besuchte oft eine arabische Moschee, die sich um Kinder und Jugendliche kümmerte. Was Veysel dort genau machte, bekam seine Mutter damals nicht mit. Auch nicht, dass diese Moschee schon 2014 im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde. Später galt sie als "Treffpunkt extremistischer Salafisten" und der Imam stand unter Dschihadismus-Verdacht. In dieser Moschee aktiv war auch Soner, ein Mitschüler ihres Sohnes, zwei Jahre älter. Auch er ging nach Syrien. Soner sei ein Vorbild für ihren Sohn gewesen, sagt die Mutter, "weil er so perfekt war im Koran-Lesen, Rezitieren, Deuten, Erklären, sie haben viel Zeit miteinander verbracht."

Ich habe ihn direkt angesprochen: Hast Du vor, Veysel, nach Syrien zu gehen? Er sagte: Nein, Mama, wie kommst Du darauf? Und ich dachte: Wenn er ein guter Moslem ist, dann wird er ja wohl nicht lügen. Mutter von Veysel

Innerhalb eines Jahres wurde Veysel zu einem strenggläubigen Moslem. Und er entglitt seiner Mutter. Er studierte den Koran, betete, trug lange Gewänder und einen Bart. "Wir haben immer gedacht, das ist eine Erscheinung, die eine kurze Zeit geht und dann ist das auch wieder vorbei." Doch irgendwann ließ sich nicht mehr verdrängen: Ihr Sohn wollte nicht nur beten sondern handeln. "Der Islam wurde auf einmal politisch. Er hat auf einmal Islam mit Politik gemischt, und das war für uns dann der springende Punkt." Es gab Streit in der Familie und irgendwann auch Lügen. Seine Mutter fragte Veysel sogar direkt, ob er nach Syrien gehen wolle. "Er sagte: Nein, Mama, wie kommst Du darauf? Und ich dachte: Wenn er ein guter Moslem ist, dann wird er ja wohl nicht lügen."

Mit 16 heimlich nach Syrien

Veysel brach die Schule ab, besuchte die Moschee und verbrachte Stunden im Internet. Ende Dezember 2014 fuhr er dann weg: angeblich zu den Großeltern in die Türkei, in Wahrheit nach Syrien. Er war 16. Als seine Mutter das erfuhr, brach sie zusammen. Nur zweimal hatte sie dann noch Kontakt zu ihm, über Facebook. Seitdem versucht sie herauszufinden, was aus ihrem jüngsten Sohn geworden ist, ob er vielleicht doch noch lebt. "Das Bundeskriminalamt meinte, ich solle zu 99 Prozent davon ausgehen, dass er nicht mehr lebt." Stunde um Stunde hat sie im Internet geforscht, in Dschihadisten-Videos nach ihrem Sohn gesucht. Immer auch in der Furcht, ihn in Enthauptungsvideos als "Täter" zu entdecken. Emotional waren sie und ihre beiden anderen Kinder am Limit. Ihre Kinder hätten das Thema vermeiden wollen, "weil sie gemerkt haben, dass ich sehr getrauert habe. Ich musste stark sein für meine Kinder und meine Kinder mussten stark sein für ihre Mutter", sagt sie.

"Weiß nicht, ob ich ihn noch als Sohn akzeptieren könnte"