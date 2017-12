rbb Presse & Information Bild: rbb Presse & Information

Mo 11.12.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Als der Terror nach Berlin kam

Der Anschlag durch Anis Amri auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz die Menschen nicht nur in Berlin geschockt. Was hat das Attentat mit den Zeugen und überlebenden Opfern gemacht? Was ist bei den anschließenden Ermittlungen schiefgelaufen? Das haben rbb-Reporter recherchiert. Ihre Ergebnisse sind am Montagabend im Ersten zu sehen.