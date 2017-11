Bild: dpa, Henning Kaiser

Do 16.11.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Steinmeier - ein Bundespräsident sucht sein Thema

Was macht der eigentlich, was will der eigentlich? In der Zeit bis zur Bundestagswahl hat sich der immer noch neue Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sehr zurückgehalten, zur sehr, sagen manche. Jetzt nach der Wahl macht er sich aber daran, seine Themen klarer zu benennen, Fragen zu stellen, auf die er Antworten geben will. Alex Krämer hat Steinmeier in dieser Woche während seines Besuchs in Sachsen beobachtet.