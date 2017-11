- Aus der Notunterkunft mitten ins Leben

Mehr als zwei Jahre lang war das Rathaus Wilmersdorf ein großes Berliner Flüchtlingsheim - viel länger, als geplant. Jetzt aber kommt die Rückverwandlung: Aus der Notunterkunft wird wieder ein Behördengebäude. Bis Ende November werden alle Asylsuchenden ausziehen. Wie hat die Zeit im Rathaus die Menschen geprägt? Konnten sie sich integrieren ins Berliner Leben? Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs hat zwei Wilmersdorfer Flüchtlinge getroffen.



Laut und hallig ist es noch auf den langen Gängen des Rathauses Wilmersdorf. Zu den Hochzeiten lebten hier um die 1000 Menschen aus 30 Nationen - wie in einem babylonischen Dorf. Ende November wohnen immer noch etwa 500 Flüchtlinge in dem riesigen Gebäude. Aber täglich werden es jetzt weniger, überall stehen schon gepackte Umzugskisten. Im Deutschkurs finden die letzten Stunden statt. Nur noch sechs Frauen - alle mit Kopftüchern - sitzen an kleinen Tischen und blicken nach vorne zur Lehrerin.

Eine von ihnen ist Sima Sam. Sie ist die beste Schülerin der Gruppe - vielleicht, weil sie in ihrer Heimat Afghanistan selbst Lehrerin war. In wenigen Tagen wird sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern aus dem Rathaus Wilmersdorf in eine Gemeinschaftsunterkunft nach Steglitz-Zehlendorf ziehen. Ihr Mann und die älteste Tochter sitzen in Serbien fest. Wann die Familie wieder vereint sein wird, weiß niemand.