imago/Ulli Winkler Bild: imago/Ulli Winkler

Fr 17.11.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Ein Jahr Rot-Rot-Grün in Berlin

Vor genau einem Jahr ist sich rot-rot-grün in Berlin handelseinig geworden: Am 17. November 2016 haben SPD, Linke und Grüne den Koalitionsvertrag für ihr Dreierbündnis unterschrieben. Dabei haben die Koalitionäre selbst die Erwartungen hochgeschraubt: Einen Aufbruch für unsere Stadt und ein Jahrzehnt der Investitionen haben die drei Parteien versprochen. Das "gute Regieren" war eines der Schlagworte, das die Koalitionsverhandlungen begleitete. Was von der Anfangseuphorie geblieben ist, wo es hakt und was Rot-Rot-Grün im ersten Jahr erreicht hat - Jan Menzel berichtet: