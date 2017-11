- Die Last mit dem Ehrenamt

In den Diskussionen rund um Flüchtlinge findet ihre Stimme seltener Gehör: Die jener Menschen, die die „Willkommenskultur“ 2015 mit Leben erfüllt und die Ärmel hochgekrempelt haben, um den Zuzug hunderttausender Menschen zu stemmen. Es gibt sie noch, diese Ehrenamtlichen, auch zwei Jahre später. Manche von ihnen haben längerfristig Verantwortung übernommen: Als ehrenamtliche Vormünder von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Was daran alles hängt und mit welchen Hürden sie auch kämpfen müssen, berichtet Inforadio-Reporterin Anna Corves.

Carola Schubert hat vor eineinhalb Jahren den jungen Flüchtling Amrullah (17) aus Afghanistan in einem Deutsch-Trainingskurs in Berlin-Westend kennen gelernt. Sie hat den Schritt gewagt und die Vormundschaft für den Jungen übernommen. Doch das bedeutet mehr als Behördengänge und Hilfe beim Deutschkurs: Man muss sich wirklich kümmern. Amrullah macht es ihr dabei leicht: er will lernen, will die deutsche Kultur verstehen. Sie nimmt ihn mit in Museen, sie unternehmen Ausflüge. "Amrullah saugt das alles auf wie ein Schwamm", sagt sie.



Was Carola Schubert manchmal an den Rand der Verzweifelung treibt, ist der ständige Nahkampf mit der bürokratie - der Spießrutenlauf von Amt zu Amt, das Gefühl, als lästiger Bittsteller behandelt zu werden. Und das, obwohl die ehrenamtlichen Vormünder die Behörden eigentlich entlasten: Sonst müssten nämlich Amtsvormünder die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge betreuen.