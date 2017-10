Bild: imago/Christian Ohde

Mo 30.10.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Sun of Jamaika im trüben Berlin?

Die Bundestagswahl ist schon über einen Monat her. Doch eine neue Regierung ist noch nicht in Sicht. Immerhin laufen aber die Sondierungsgespräche für das aus jetziger Sicht einzig realistische Regierungsbündnis "Jamaika", also eine Koalition aus Union, FDP und Grünen. Wie laufen die Verhandlungen, wo steht Jamaika? Cecilia Reible aus dem Hauptstadtstudio hat die ersten Gespräche der ungleichen Partner in der vergangenen Woche beobachtet.