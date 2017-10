- Bolivien und der Mythos Che Guevara

- Geboren am 14. Juni 1928 als Ernesto Guevara Serna im argentinischen Rosario, der Vater betreibt eine Mate-Plantage. Von Kindheit an beeinträchtigt Che eine schwere Asthma-Erkrankung.



- Als Medizinstudent bereist er viele Länder Lateinamerikas, per Motorrad und als Anhalter, prägend wird der Besuch einer Lepra-Station und die Konfrontation mit Elend und Ausgrenzung.

- 1954 erlebt er in Guatemala einen von den USA unterstützen Putsch gegen den linksorientierten Präsidenten Jacobo Árbenz Guzmán. Guevara wird dadurch geprägt, er sagt dem US-Imperialismus den Kampf an.

- Als er 1955 Fidel Castro in Mexiko kennenlernt, hat er bereits den Beinamen "Che", was im Argentinischen so viel wie "Kumpel" bedeutet.

- Zusammen mit den Castros landet Guevara 1956 in Kuba, beginnt den Kampf im Untergrund, 1959 siegt die Revolution Castros, der von den USA unterstützte Diktator Fulgencio Batista wird gestürzt.

- Juni 1959: Guevara heiratet Aleida March. Aus der Ehe gehen die Kinder Aleida, Camillo, Celia und Ernesto hervor. Zuvor war eine Ehe mit Hilda Gadea gescheitert, daraus ging die Tochter Hildita hervor.

- Im November 1959 übernimmt Che die Nationalbank; von 1961 bis 1965 ist er Industrieminister. Er tritt für radikale Planwirtschaft ein.

- Das Verhältnis zu Fidel Castro kühlt sich zunehmend ab, 1965 taucht Che Guevara ab, um im Kongo eine neue Revolution anzuzetteln.

- Die Mission scheitert, 1966 zieht es ihn weiter nach Bolivien, mit rund 40 Mitkämpfern will er dorthin die Revolution exportieren. Bauern verraten ihn, am 9. Oktober 1967 wird Che Guevara erschossen.