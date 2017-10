Bild: Staatsoper (Quelle: Tim Schwiesau)

- Die Staatsoper klingt wieder

Am Tag der Deutschen Einheit wird die Staatsoper Unter den Linden feierlich eröffnet. Zum 275. Geburtstag des ersten Opernhauses in Preußen wird das sanierte und modernisierte Haus wieder in Betrieb genommen. Bis kurz vorher haben Handwerker und Bauarbeiter noch gehämmert, gepinselt, poliert. Auf dass jetzt die Künstler wieder übernehmen können. Unsere Kulturreporterin Sigrid Hoff hat den Arbeiter bei einem Rundgang durch das fast fertige Opernhaus genau inspiziert.



Die Fassaden leuchten jetzt in zartem Rosa, die säulenbestandene Front zum Lindenboulevard wirkt dadurch noch imposanter. Die Inschrift unter dem Giebel verkündet in goldenen Lettern die Bestimmung des Hauses: Fridericus Rex Apollini et Musis – von König Friedrich, Apoll und den Musen gewidmet. Ein meterhoher Apoll, flankiert von den Musen des ernsten und des heiteren Spiels, wacht über dem Eingang. Mitarbeiter, die das Haus von der Rückseite, über den Baustelleneingang, betreten, tragen einen Bauhelm, die Stimmung kurz vor der Eröffnung ist angespannt. Mehrere Eröffnungsszenarien hatte Noch-Intendant Jürgen Flimm bereits entworfen, ein Rest Angst, auch der neue Termin könne platzen, war geblieben. Aber nun wird die Staatsoper Unter den Linden am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2017, feierlich wiedereröffnet.

Mitarbeiter und Künstler sind glücklich, nach sieben Jahren endlich wieder in ihr Stammhaus zurückzukehren. "Es ist ein schönes Gefühl wieder hier zu sein und zu sehen, was sich alles verändert hat", bekennt Volker Sprenger, Orchestervorstand der Staatskapelle. Für die Musiker der spannendste Moment, die erste Bühnenprobe im alten Saal mit neuer Akustik, gab Anlass zur Hoffnung. "Es klingt richtig gut", freut sich der Bratscher.

Lange Mängelliste

Die Staatsoper Unter den Linden, 1741 bis 1743 von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff errichtet und nach schweren Kriegszerstörungen 1955 von DDR-Architekt Richard Paulick außen nach historischem Vorbild und innen angelehnt an Rokokoformen wieder aufgebaut, war schon lange sanierungsbedürftig. Marode Bühnentechnik, eine dumpfe Akustik im Saal, schlechte Bühnensicht von den Seitenrängen – die Mängelliste war lang. Im Wettbewerb 2008 siegte ein Entwurf, der mit einem Totalumbau des Saals alle Probleme gelöst hätte. Generalmusikdirektor Daniel Barenboim war begeistert, doch Denkmalschützer und Künstler, aber auch der Verein der Freunde der Staatsoper protestierten. Der Entwurf wurde gekippt und das Stuttgarter Büro HG Merz mit der denkmalgerechten Sanierung des Opernhauses beauftragt.

2010 war Start, das Ensemble zog in das Ausweichquartier im Schillertheater im Westen Berlins. Um die 239 Millionen Euro sollte die Sanierung kosten, davon wollte der Bund 200 Millionen Euro übernehmen. Die Fertigstellung war für den 3. Oktober 2013 geplant. Das wäre vor vier Jahren gewesen. Doch schon bald häuften sich Probleme: es folgten Planänderungen, der morastige Baugrund bereitete Schwierigkeiten, ein Ingenieurbüro meldete Insolvenz an. Am Ende wurden es sieben Jahre Bauzeit, die Kosten stiegen auf knapp 400 Millionen Euro – ein Debakel, für das ein vom Parlament eingesetzter Untersuchungsausschuss vor allem der Politik die Schuld gab.

Letzte Vorbereitungen für die Eröffnung

Spielfähig für das 21. Jahrhundert

Doch nun soll das Opernhaus spielfähig sein für das 21. Jahrhundert. Die Bühnentechnik wurde komplett erneuert und das Volumen des denkmalgeschützten Zuschauersaals vergrößert, um die Nachhallzeit von 1,1 Sekunden auf 1,6 Sekunden zu steigern. Wer den Saal jetzt betritt, merkt von diesen Veränderungen auf den ersten Blick nichts. Gold glänzen Ranken und Rosetten auf elfenbeinfarbenen Grund im Deckenspiegel. Die Saaldecke wurde jedoch um fünf Meter angehoben. Über dem dritten Rang ist eine Nachhallgalerie eingezogen, die Architekt HG Merz mit einem bis zur Decke reichenden gewölbten Gitter aus Keramik und Glasfaser kaschierte. "Wir haben aus dem Formenrepertoire von Richard Paulick diese Rauten aufgenommen, die eigentlich aus dem Rokoko stammen", erklärt der Architekt. Das neue Element passt sich harmonisch in den Saal ein. Die Sitze im Parkett und auf den Rängen wurden leicht verbreitert, doch bei einem Viertel der Plätze bleibt die Sicht auf die Bühne eingeschränkt, weil die Form des Hufeisens beibehalten wurde.

Auch im Apollosaal im ersten Stock, eigentlich der Festsaal und das Vestibül des Königs mit kostbarem Marmorfußboden, Stuckmarmor und antiken Säulen, wurde die Akustik für kleinere Konzertveranstaltungen verbessert. Hier verbergen sich die Einbauten in der abgehängten Stuckdecke, ansonsten wurde der Saal originalgetreu restauriert. Matthias Schulz, designierter neuer Intendant der Staatsoper, der sein Amt im kommenden Frühjahr antreten wird, will den Apollosaal langfristig auch für kleinere Inszenierungen nutzen: "Er ist ganz wunderbar, um auch szenisch etwas zu was machen, man muss mit dem Raum arbeiten und darf ihn nicht als Blackbox verstehen."

Schnellere Bühnenwechsel

Ein Gewinn für künftige Inszenierungen an der Staatsoper ist der Einbau der neuen Kreuzbühne, wodurch der Bildwechsel der Akte schneller erfolgt. Über 80 Prospektzüge können Lasten von bis zu 1,5 Tonnen bewegen – ein Quantensprung, sagt Hans Hoffmann, der Technische Direktor der Staatsoper. "Es sind alles elektromotorische Anlagen, die tolle Sachen machen können, auch die Bühnenbilder, die wir darauf stellen, werden ganz großartig sein."

Für die Eröffnung des Hauses am 3. Oktober mit einer Inszenierung der "Faust-Szenen" von Robert Schumann hat Markus Lüpertz das Bühnenbild entworfen. Die Kulissen – wie auch die Requisiten – können jetzt über den neuen Verbindungsgang unabhängig von Wind und Wetter vom Probenzentrum hinter der Hedwigskathedrale zum Opernhaus transportiert werden. Das erleichtert den Proben- und Spielbetrieb.

Bevor die Staatsoper den Regelbetrieb aufnehmen kann, wird das Haus allerdings noch einmal für letzte Feinarbeiten geschlossen. Das hat bei der Lindenoper übrigens schon Tradition: 1742 wurde sie eingeweiht, der Bau aber erst im folgenden Jahr vollendet. Zum 275. Geburtstag des Opernhauses am 7. Dezember 2017 eröffnet dann endgültig die neue Opernsaison Unter den Linden.