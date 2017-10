Bild: rbb/Markus Streim

Fr 13.10.2017

- Fünfter Todestag von Jonny K.

Er kam von einer Geburtstagsfeier mit Freunden und wurde Opfer brutaler Schläger am Alexanderplatz: Am 14. Oktober vor fünf Jahren starb Jonny K. im Alter von nur 20 Jahren. Die Kriminalität am Berliner Fernsehturm hat seitdem weiter zugenommen. Eine neue Polizeiwache neben der Weltzeituhr soll jetzt für mehr Sicherheit am Platz sorgen. Um welche Probleme es dort vor allem geht, hat sich Markus Streim in dieser Woche von früh bis spät angesehen. In seiner Reportage lässt er Menschen zu Wort kommen, die sich - warum auch immer - regelmäßig auf dem Alex aufhalten.