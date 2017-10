Bild: KEYSTONE

So 08.10.2017

- Willy Brandt und sein Engagement für Berlin

Vor genau 25 Jahren starb Willy Brandt - und wir blicken auf seinen politischen Werdegang. In der Wertung seines politischen Lebens stehen sein Krisenmanagement während des Mauerbaus, das Passagierscheinabkommen, seine Ostpolitik. Bevor er Außenminister und Bundeskanzler in Bonn am Rhein wurde, erlernte er die Kunst des Regierens in der Berliner Landespolitik.