Do 21.09.2017 | Nahaufnahme

- JVA Heidering - durch Arbeit raus aus dem Knast

'Lern' was Vernünftiges, damit Du nicht auf die schiefe Bahn kommst!' Der Spruch klingt wie von vorgestern - aber er stimmt immer noch. Deutschlands Gefängnissinsassen haben oft keine Ausbildung, keine Arbeit. Geld wird dann auf krummen Wegen "verdient", und die führen schnell in den Knast. Das Berliner Gefängnis Heidering gibt es erst seit fünf Jahren - und dort hat man von Anfang an versucht, neue Wege der Berufsausbildung zu gehen. Wie Heidering seine Knackis fit für die Arbeitswelt macht, berichtet Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs.



Fenster von der Decke bis zum Boden; ein heller, beinahe futuristischer Bau: Die Justizvollzugsanstalt Heidering bei Großbeeren ist das modernste Gefängnis der Region. Belegt mit rund 600 Berliner Gefangenen. Einer von ihnen ist Can Özer. Er sitzt ein wegen ganz altmodischer Strafttaten: Raubüberfälle. Can ist jetzt zum dritten Mal im Gefängnis. Er ist 31, gelernt hat er: nichts. Aber er will sein Leben verändern, "die Kurve kriegen", wie er sagt. Vom Knast hat er auf jeden Fall genug.

Can Özer, Häftling in der JVA Heideing. Er will hier eine Berufsausbildung nachholen.

Ausbildung im Kurzprogramm

Kein Spaß in einem Gefängnis, das draußen mehrere Sportplätze bietet, drinnen frische Farben und mehr Selbständigkeit für die Gefangenen als andere Anstalten? Mag sein, sagt Anke Stein, bis Ende August Anstaltsleiterin in Heidering. Nichts sei eben schöner als die Freiheit. Um die zu erlangen, braucht es ihrer Meinung nach vor allem eine Fähigkeit: arbeiten.

In Heiderings großen Werkhallen arbeiten hunderte von Inhaftierten im Blaumann; harte Kerle sind dabei, mit kantigen Gesichtern und großen Tattoos. Sie tischlern, stellen Kabel her, verpacken Grußkarten oder geben Retouren in den PC ein. Einfache Jobs für eine nicht ganz einfache Arbeiterschaft. Und manch einer möchte nicht nur arbeiten, sondern eine nie gemachte Ausbildung nachholen. Nun sind die Strafen in Heidering zu kurz sind für die klassische, dreijährige Lehre. Deshalb haben Anke Stein und ihr Team seinerzeit Kurzprogramme entwickelt.

In der JVA werden Maler und Trockenbauer ausgebildet.

Mit Arbeit weg vom "schrägen Weg"