- Kampf gegen Abrissbirnen

Kirchen, alte Wirtschaftsgebäude oder Klosteranlagen - gut 13.000 eingetragene Denkmäler gibt es in Brandenburg. Das Land lebt zwar von solchen Anziehungspunkten für Touristen, allerdings ist hier der Etat für die Denkmalpflege bundesweit am niedrigsten. Immer wieder werden Denkmäler von der Landesliste gestrichen, weil sie in sich zusammenfallen oder abgerissen werden müssen. Einer, der dagegen ankämpft, ist Brandenburgs oberster Denkmalpfleger: Landeskonservator Thomas Drachenberg. Domink Lenz hat ihn zu einem Baudenkmal begleitet, das in letzter Minute gerettet werden konnte.



Dominik Lenz hat Thomas Drachenberg zum Brauhaus des alten Zisterzienserklosters in Himmelpfort begleitet. Davon übrig geblieben ist nichts weiter als eine leere Ruine, seit kurzem geschützt durch ein Wellblechdach, daneben sauber aufgestapelt verkohlte und vermoderte Holzbalken. Im August 2010 brannte das Haus lichterloh. Bis heute ist ungeklärt, wer das Feuer gelegt hat, das das Gebäude fast komplett zerstörte, erzählt Thomas Drachenberg.

Privatinitiative verhinderte Abriss

Was außerdem wie durch ein Wunder stehen blieb und notdürftig gesichert wurde, war der Giebel aus dem 14. Jahrhundert, auf dem die Gruppe nun steht. Denn nach dem Brand begann das nächste Drama: ein jahrelanger Streit um das Brauhaus und dessen Zukunft, immer wieder stand es kurz vor dem Abriss. Dass hier überhaupt wieder etwas passiert ,ist das Verdienst der Himmelpforter selbst, die eine Bürgerstiftung gründeten, um die Ruine mit öffentlicher Unterstützung zu kaufen, erzählt Vorstandsvorsitzender Arno Sommer beim Gang durch die Ruine.

Was wird aus dem Brauhaus?

Die Vision der Bürgerstiftung ist klar: zunächst eine begehbare, also sichere und geschützte Ruine, das Dach setzen und das Brauhaus Stück für Stück wieder herstellen und irgendwann, so der Traum der HImmelpforter, soll hier eine Kulturstätte entstehen. Das Brauhaus in Himmelpfort ist laut Drachenberg für Brandenburg mindestens so wertvoll wie die Klosterruine in Chorin und zählt zur - Zitat - "Perlenkette der Zisterzienser-Architektur" in Brandenburg und Deutschland. Ein Glück, dass es nun gerettet wird. Es zeigt aber auch: im Umgang mit seinen Denkmälern ist das Land dringend auf die Initiative von Privatleuten angewiesen. Doch es gibt eben auch die anderen Fälle.