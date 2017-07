Per U7 zum BER - ein Erfolgsmodell?

Die U7 bis zum BER verlängern? Um den Berlinern eine Schließung Tegels schmackhaft zu machen, hat Michael Müller diese Idee aufgefrischt. Auf viel Zustimmung stößt er damit nicht, doch die Anbindung des BER und der südlichen Stadtviertel rund um Rudow beschäftigt natürlich die Verkehrspolitiker und -planer. Werden die bislang fixen Verbindungen zum BER reichen, wenn der Verkehr insgesamt weiter zunimmt? Tina Friedrich hat sich auf lange Fahrt begeben.

Die U7 ist die längste U-Bahn Berlins. 40 Stationen drängen sich auf 31 Kilometern. Rudow, die Endhaltestelle im Südosten Berlins liegt weit entfernt vom Stadtzentrum, aber nah am alten Flughafen Schönefeld. Bis zum neuen Flughafen BER sind es dann noch sechs Kilometer weiter. Pläne, die U7 zu verlängern, werden seit Jahren von einer Schublade der Verkehrsplaner in die andere geschoben. Die Fahrgäste am Endbahnhof Rudow wären dafür: “Super, kann direkt weiterfahren - Ich wohne Britz Süd, muss man nicht umsteigen - Dass man weniger Verkehr hier hätte, weniger Fußgänger, die mit ihren Koffern herum irren und noch einen Jetlag haben - Müsste ich nicht immer Auto fahren wie jetzt - Wäre schon eine Erleichterung“, sagt ein Passagier.