Do 29.06.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Verzweifelte Anwohner, ratlose Politiker?

Vermummte, die Mülltonnen, Holzbretter und Autoreifen auf die Straße tragen und anzünden. Kurze Zeit später brennen auch parkende Autos. Dann kommt die Polizei und die Vermummten werfen mit Feuerwerkskörpern und Pflastersteinen. Dieses Szenario erlebten Anwohner der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain am vorletzten Wochenende - und das nicht zum ersten Mal. Wie kann die Gewalt in der Rigaer Straße gestoppt werden? Inforadio-Reporter Oliver Soos hat darüber mit Berliner Politikern und mit Anwohnern gesprochen.

Interview Do 29.06.2017 | 06:45 | Interviews Wie lebt es sich in der Rigaer Straße? Die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain gilt als Hochburg der linken Szene. Ein Problem für Menschen, die dort hinziehen. Besonders, wenn neue Häuser auf ehemaligen Brachflächen gebaut werden - denn dieses Areal ist linker "Freiraum", die Zugezogenen gelten offenbar als Feinde. Jaenette Günther wohnt in "Liebig 1" - eines der neuen Wohngebäude im Kiez. Fühlt sie sich bedroht? Stört sie die Polizeipräsenz? Hat sie schon einmal über einen Umzug nachgedacht?

Oliver Soos trifft bei seinem Besuch in der Rigaer Straße auf eine Anwohnerin, die ihre Tochter von einer Kita abholt. Die Kita liegt in der Liebigstraße, gleich neben drei bunt vollgesprayten Häusern mit linksalternativen Wohnprojekten. Die Szenekneipe "Kadterschmiede", die für Polizeieinsätze und Streit zwischen den Mietern und dem Investor gesorgt hat, ist direkt um die Ecke. Die Anwohnerin ist genervt vom Kiez, nicht nur von der Gewalt, auch von den vielen Party-Exzessen.



Aus den linken Wohnprojekten will zunächst niemand ins Mikrofon sprechen. Doch dann erklärt sich eine 25-jährige Besucherin bereit. Sie trägt ein Holzfällerhemd und hat lange blonde Haare, an einer Seite abrasiert. Sie sagt, dass sie keine Ahnung hat, wer im Kiez randaliert. Für Anwohner, die sich über die linke Szene beschweren, hat sie kein Verständnis.

Innensenator diskutiert mit Koalitionspartnern

Kommunikation ja, aber auch mehr Polizeipräsenz - das will der rot-rot-grüne Senat. Doch SPD-Innensenator Andreas Geisel hält sich noch bedeckt, wie seine Strategie genau aussehen soll. Der Innensenator hat auch schon mit seinen Koalitionspartnern geredet. In der vergangenen Woche gab es ein Treffen mit den Innenexperten der Fraktionen. Hakan Tas von den Linken fand danach lobende Worte. Für Hakan Tas gibt es drei Schlüssel zum Erfolg: Mehr Polizeipräsenz vor Ort, eine bessere Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und ein runder Tisch des Bezirks mit den Anwohnern, zu dem dann später auch Vertreter der Senatsverwaltung und der Polizei hinzukommen. Es müsse Vertrauen aufgebaut werden, sagt der Linken-Politiker, Hakan Tas.

Polizei befürchtet Zunahme der Gewalt