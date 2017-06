Do 08.06.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Willi Nadolny betreut Obdachlose

Unter Brücken, in Parkanlagen oder auf der Straße - Obdachlose in Berlin werden an vielen Orten geduldet und auch unterstützt. Doch in öffentlichen Verkehrsmitteln hört die Hilfsbereitschaft meist auf. Fahrgäste fühlen sich belästigt - die S-Bahn klagt über verunreinigte Züge. Aber auch hier gibt es jetzt einen sozialen Lösungsansatz. Die Berliner Stadtmission schickt seit einigen Monaten mobile Einzelfallhelfer dahin, wo die Not am größten ist. Finanziert wird das Projekt von der Deutsche Bahn Stiftung. Markus Streim hat einen Sozialarbeiter begleitet.

Wahrend des Studiums jobbte Willi Nadolny in der Bahnhofsmission. Jetzt als staatlich anerkannter Sozialarbeiter ist er zuständig für die schlimmsten Fälle von Obdachlosigkeit in Berlin: "Das sind dann meistens Leute, die heroinsüchtig sind und Heroinsüchtige müssen halt am Tag relativ viel unterwegs sein, um Geld für ihre Droge zu beschaffen und sind in erbärmlichsten Körperzuständen, also wirklich dabei, am lebendigen Leib zu verfaulen - das passiert hier in der Stadt mehrfach."