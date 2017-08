- Streit um Brechts früheren Sommersitz

Dass auch an idyllischen Orten größter Unfrieden herrschen kann, zeigt sich momentan am Beispiel des Sommersitzes von Berthold Brecht und Helene Weigel nahe des Buckower Sees: Hier wird nämlich darum gestritten, ob der Denkmalschutz wichtiger ist als ein Pavillon für die Besucher. Wer mit wem streitet und wie der Streit nach aktuellem Stand ausgehen wird, weiß Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.



Der frühere Sommersitz von Bertolt Brecht und Helene Weigel liegt am Ufer des Buckower Sees, inmitten eines historischen Gartens. Hier scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Da ist das alte, kunstvoll verzierte Haus mit den großen Fenstern, durch die der Dichter bei seiner Arbeit einst den freien Blick auf den Buckower See genoss; die großen Bäume, die viel Schatten spenden; der Garten drum herum, der immer noch so erhalten ist, wie Brecht und Weigel ihn genutzt haben. Das gesamte Ensemble ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung.