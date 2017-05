- Es ist angerichtet für den Kirchentag

Alle zwei Jahre findet ein Evangelischer Kirchentag statt - ab Mittwoch in Berlin, Potsdam und Wittenberg. Rund 100.000 Menschen mit orangenen Schals werden erwartet und am Sonntag dann nach Wittenberg zum Abschlussgottesdienst weiterreisen. Eine Besonderheit dieses inzwischen schon 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags: Über zwei Jahre liefen die Vorbereitungen. Ulrike Bieritz hat den langen Weg begleitet.

Ohne sie geht ab Mittwoch nichts: 5.500 Freiwillige, darunter zahlreiche FSJler, sorgen für die mehr als 140.000 Gäste, die in der gesamten Stadt unterwegs sein werden. Schon Wochen vor dem Startschuss für den Kirchentag haben sie sich das Zentrum des Geschehens, das Brandenburger Tor, angeschaut. Dort wird am Mittwoch der Eröffnungsgottesdienst gefeiert. Und auch das Kirchentagsbüro hat seine Räume längst bezogen, in der Potsdamer Straße 180-182, direkt unter dem BVG-Fundbüro. Oben laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, "hier wir richtig gearbeitet", wie die Beteiligten stolz verkünden.

"Du siehst mich!" - auch die Losung des 36. Kirchentags steht längst fest, nämlich seit Oktober 2015. Sie soll als Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt verstanden werden. Zum Reformationsjahr wird also ein Thema angesprochen, mit dem der Protestantismus eigentlich nicht so eng identifiziert wird: das Visuelle. "Das ist eine Losung gespannter Aufmerksamkeit, und das passt genau zu Berlin", freut sich Landesbischof Markus Dröge.

Europa, Flüchtlinge, Klimawandel, AfD - an Themen, über die man reden kann, mangelt es gewiss nicht. Mehr als 2.500 verschiedene Veranstaltungen laden dazu ein, seit Ende 2016 steht das Programm. Und es warten zahlreiche Höhepunkte mit hoch prominenter Beteiligung: Barack Obama kommt und spricht am Donnerstagvormittag mit Kanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor, am Samstag steht dann das DFB-Pokalfinale in Berlin an, Fußball meets Kirchentag - bevor dann am Sonntag der Tross zum Abschlussgottesdienst nach Wittenberg weiterreist.