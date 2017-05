Mo 15.05.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Schwulenverfolgung in Tschetschenien

In Ländern wie Saudi-Arabien, Iran, dem Jemen, Mauretanien oder Sudan steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Weltweit gibt es 77 Länder, in denen Gesetze die sexuelle Freiheit immer noch massiv einschränken. Die meisten davon befinden sich in Afrika und im Nahen Osten, aber auch in Europa werden Schwule, Lesben und Transsexuelle immer noch verfolgt - beispielsweise in Tschetschenien, einer autonome Republik im Südwesten Russlands. Von dort sind mindestens hundert Schwule bekannt, die von den Behörden verfolgt, in geheime Gefängnisse verschleppt und dort gefoltert wurden. ARD-Korrespondentin Sabine Stöhr in Moskau hat sich ihre erschütternden Geschichten angehört.

Es ist eine regelrechte Jagd auf homosexuelle Männer, sagen Journalisten und Menschenrechtsorganisationen. Etwa die Hälfte der Männer konnte aus Tschetschenien nach Moskau fliehen, berichtet das Netzwerk LGBT. Ein Geflüchteter erzählt von Folter mit Strom: "Bei einigen Jungs hat man die Klammern an den Ohrläppchen festgemacht, bei anderen an den Händen - je nachdem, wer Dich foltert und welche Folter er am interessantesten findet."