Mi 03.05.2017 | 09:45 | Nahaufnahme

- Bonusprogramm für Brennpunktschulen: 'Nicht mehr wegzudenken'

Wie können es Schulen in sozialen Brennpunkten schaffen, dass ihre Schüler dort gerne und erfolgreich lernen? Seit gut drei Jahren bekommen diese Schulen zusätzliches Geld vom Land, nämlich bis zu 100.000 Euro pro Jahr aus dem so genannten Bonus-Programm. Damit können sie etwa zum Beispiel Theaterprojekte finanzieren, ihre Bibliotheken besser ausstatten oder zusätzliche Sozialarbeiter einstellen. Was bringt den Schulen diese Unterstützung? Kirsten Buchmann hat sich umgehört.

Das Bonusprogramm des Landes Berlin stellt zusätzliche Mittel für Schulen in sozialen Brennpunkten zur Verfügung. Berlinweit erhielten im vergangenen Jahr 275 Brennpunktschulen auf diesem Wege insgesamt rund 17 Millionen Euro. An Schulen mit einem hohen Anteil von Schülern aus Familien mit einem geringen Einkommen fließt das Geld. Je nachdem, ob das mehr als die Hälfte oder mehr als dreiviertel ihrer Schüler betrifft, bemisst sich der Zuschuss. 100.000 Euro ist der Höchstbetrag.