- Königs Wusterhausen: Ein Hafen braucht Kohle

Den Ausstieg aus der Braunkohle gibt es nicht umsonst. Wenn man in Zukunft auf diesen Energieträger verzichten will, kostet das erstmal Arbeitsplätze. Vor allem in der Lausitz, aber auch in Berlin und Umgebung. In der Hauptstadt stellt Vattenfall Ende Mai das Rummelsburger Kraftwerk um auf Gas. Noch schaffen Frachtschiffe täglich tonnenweise Lausitzer Braunkohle dort hin. Beladen werden diese Frachter seit Jahrzehnten schon im Hafen von Königs Wusterhausen. Der verliert damit sein Kerngeschäft. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen hat sich den Betrieb dort angesehen.

Ein durchdringender Ton signalisiert: Wegbleiben von den Schienen! Dort setzt sich ein rostig-brauner Waggon in Bewegung - einer aus einer endlosen Reihe. Er rollt auf die Kippanlage direkt an der Hafenkante und kommt mit einem Rumms zum Stehen. Sofort wird das Hinterteil des Waggons samt Schienen hydraulisch angehoben. Vorne kippt die Braunkohle raus in ein Frachtschiff, das an der Kaimauer liegt.



Das alles geschieht wie von Geisterhand. Der "Geist" ist in diesem Fall Matthias Vogel. Von einer erhöhten Kanzel aus steuert der 31-Jährige eine der zwei hydraulischen Kippanlagen hier im Hafen. Mit denen wird die Kohle, die in Güterzügen aus der Lausitz kommt, auf Schubkähne umgeladen. Matthias Vogel macht das alles per Knopfdruck:



"Jetzt kommt der Nächste. Da mach ich jetzt hier hinten die Bremse mit auf..." Der Anlagenfahrer beugt sich aus dem offenen Fenster seiner Kanzel und kontrolliert, ob die Kohle auch wirklich da landet, wo sie hin soll.



Die Plattform mit dem geleerten Waggon senkt er wieder ab in die Waagerechte und dreht sie ein Stück, sodass die Schienen genau anschließen an das Ablaufgleis.

Mit der Kohle-Schipperei ist nun Schluss

"Ich warte, bis der Waggon zu ist, und dann wird der Waggon abgeschossen" - das heißt: er kriegt einen Schubs und kullert weg. Reinhard Schuster ist Chef der Hafengesellschaft, die der Stadt Königs Wusterhausen gehört. Die gerade verladene Kohle, sagt Schuster, die wird noch heute über die Dahme und die Spree zum Kraftwerk nach Rummelsburg geschippert, mit einem großen Schubverband: "Man kann nach Berlin-Rummelsburg mit einer Länge von 180m fahren. Das sind also rund 1.600 Tonnen, die dann dort hingehen. Das ist schon sehr beeindruckend, diese langen Verbände dort schwimmen zu sehen. Vor allen Dingen dann, wenn die durch die Brücken fahren." Weil es da mitunter richtig eng wird. Mit dieser Kohle-Schipperei ist nun bald Schluss. Ursprünglich sollte das Rummelsburger Kraftwerk noch bis 2020 mit Braunkohle befeuert werden. Letztes Jahr entschied der Betreiber Vattenfall, schon im Mai 2017 auf Gas umzustellen.

Kohle kippt aus dem Waggon ins Schiff.

Waggon auf der Kippanlage

Matthias Vogel auf der Kippanlage.

Reinhard Schuster, Geschäftsführer der Hafengesellschaft.

Erschlossene Gewerbefläche im Hafen









Dem Hafen Königs Wusterhausen bricht damit ein wesentlicher Teil der Einnahmen weg. 1,8 Millionen Tonnen Fracht wurden hier im vergangenen Jahr umgeschlagen - mehr als zwei Drittel davon Braunkohle. Reinhard Schuster lenkt die Geschicke dieses Hafens seit 1990. Seit Jahren schon arbeitet er daran, aus dem Binnenhafen ein Güterverkehrs-Zentrum zu entwickeln: einen Knotenpunkt für Schiffe, Güterzüge und LKW. Die Infrastruktur ist dafür modernisiert worden, gefördert mit Millionen vom Land, vom Bund und von der EU: "Hier vor uns ist eine von uns auch mit entwickelte LKW-Kippanlage. Der LKW fährt rückwärts ran und kippt dann seine Ladung hier über eine Schurre..." ...also in eine Art Trichter, der über dem Schiffsbauch mündet. Im Moment ist hier keine Kundschaft, doch die Anlage wird genutzt, sagt Hafenchef Schuster, für Massengüter wie Getreide, Dünger oder Holzhackschnitze. Allerdings lässt die Auslastung noch zu wünschen übrig.



Zukunftsmusik: Umladestation für Wasser, Schiene und Straße

Unten am langgestreckten Kai liegen gerade ein paar Schiffe. Eins ist voll mit Bodenaushub von einer großen Baustelle. Die Erde wird auf Lastwagen verladen und weggefahren. Im Hafen ist also Betrieb, aber nicht wirklich viel. Damit sich das ändert, plant Reinhard Schuster eine weitere, spezielle Umladestation. Eine, mit der man Auflieger von Sattelschleppern umsetzen kann auf Güterzüge. Eine Tochterfirma der französischen Staatsbahn war interessiert, ist aber wieder abgesprungen. Inzwischen gibt es andere Interessenten; die Verhandlungen laufen noch. Königs Wusterhausen bietet sich für solche Projekte an: ist mit dem Schiff zu erreichen, hat Anschluss ans Eisenbahnnetz, und bis zur nächsten Autobahn-Anschlussstelle fährt man gerade mal einen Kilometer: "Wir können ja die Autobahn sehen; von hier aus fahren täglich weit über 15.000 LKW vorbei. Das ist natürlich ein Potenzial, und da hoffen wir, dass wir also auch mit unserem Angebot zur Entlastung etwas beitragen können."

Guter Hafen, aber schlechte Wasserstraßen

Am Hafen sollte das nicht scheitern: Dessen Anlagen sind modern und leistungsfähig; anders als das Wasserstraßennetz in der Region. Das passt - auch wegen der zu kleinen Schleusen - nur für Schiffe von maximal 80 Metern Länge und einem Tiefgang von zwei Metern: "In Europa fährt man mit 110 Metern Güterschiffen, und man fährt mit 2,50 und teilweise sogar 2,80 Metern. Und wenn Güter für unseren Raum über die See kommen, in Rotterdam oder in Hamburg umgeschlagen werden, dann wird man das Binnenschiff nicht, nur weil es nach Königs Wusterhausen schwimmt, nur mit 60 Prozent beladen."

Wegen dieses Handicaps setzt Reinhard Schuster für die Zukunft nicht allein auf das Transportgeschäft, sondern auch auf die großen bezugsfertig erschlossenen Freiflächen, die zum Hafen gehören. Das Areal umfasst immerhin 65 Hektar. Noch gibt es viel Platz. Aber einige Firmen haben sich hier schon niedergelassen - unter anderm ein Betonwerk, ein Biomasse-Kraftwerk und ein Brennstoffhändler. Demnächst kommt noch ein Hausboot-Konstrukteur dazu. Der will im Hafen Königs Wusterhausen die bei Urlaubern beliebten Wassergefährte bauen und reparieren. Wenn der benachbarte Flughafen BER in Betrieb wäre, dann könnte man die Flächen sicher besser vermarkten, meint Reinhard Schuster. Aber das ist - im wahrsten Sinne des Wortes - eine andere Baustelle.



