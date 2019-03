imago/robertharding Bild: imago/robertharding

Do 28.03.2019 | 10:30

- Wie pünktlich sind Züge in Schweden?

Japanische Touristen in Europa sind sicherlich erstaunt über die unpünktlichen Züge - nicht nur in Frankreich und Deutschland sind es vielmehr Verspätungen, auch in Schweden müssen Reisende immer wieder auf den gewählten Zug warten. Korrespondent Carsten Schmiester aus Stockholm berichtet.