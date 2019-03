imago/ Eibner/ Michael Gruber Bild: imago/ Eibner/ Michael Gruber

Fr 22.03.2019 | 16:05

- Fall Rebecca: Was ist eine Haftbeschwerde?

Der Schwager der vermissten Rebecca ist am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Trotzdem beschuldigt ihn die Staatsanwaltschaft weiterhin und ermittelt auch weiterhin gegen ihn. Aber die Verteidigerin von Rebeccas Schwager hat Haftbeschwerde eingelegt, und damit war sie erfolgreich. Haftbeschwerde - was heißt das eigentlich - was passiert da genau? Inforadio-Reporterin Tabea Schoser klärt im Stichwort auf.