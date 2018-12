dpa Bild: dpa

Mi 05.12.2018 | 09:05

- Internationaler Schlag gegen italienische Mafia

Sie lenken den Drogenhandel in Europa, schaffen Giftmüll beiseite und verdienen Milliarden damit: die Mitglieder der italienischen 'Ndrangheta, nach Einschätzung von Europol die mächtigste Mafia Europas. Auch in Deutschland ist sie aktiv. Heute sind Polizei und Justiz in mehreren Ländern mit einem Großaufgebot gegen die 'Ndrangheta vorgegangen, wie Inforadio-Reporterin Heike Borufka berichtet.