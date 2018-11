- Regierungsmaschinen im Cross-Check

Etwas peinlich ist es für das High-Tech-Land Deutschland schon, dass der Airbus der Kanzlerin wegen einer schweren Panne umkehren musste. Auch Finanzminister Olaf Scholz hat die Regierungsmaschine in Bali im September im Stich gelassen. Wie ist das eigentlich in anderen Staaten geregelt - und gibt es dort auch derartige Pannen? Wir sprechen mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in London, Moskau und Paris.



In Großbritannien hat die Regierungsspitze erst seit 2016 ein eigenes Flugzeug, eine Voyager der Royal Airforce in schlichtem Grau. Zuvor mussten kommerzielle Flüge gechartert werden, was aber mit der Zeit zu teuer wurde. Das britische Regierungsflugzeug hat einen VIP-Bereich, 58 Businessplätze und hinten noch Platz für mehrere Dutzend Begleiter wie Presse und Fernsehteams. Haken: Die Regierung muss sich den Flieger mit der Königsfamilie teilen.



Ganz anders die Situation in Russland: Dort stehen allein dem Präsidenten vier baugleiche Langstrecken-Jets zur Verfügung - und den Ministern und anderen wichtigen Regierungsbeamten mehr als 60 Flugzeuge. Putin fliegt mit einer vierstrahligen Iljuschin 96300 PU, sie ähnelt der Boeing 767. Putin ist Vielflieger und in ganz Russland unterwegs, deshalb hat er vier Flugzeuge, alle in den russischen Nationalfarben gehalten. Im Inneren gibt es einen Ruheraum, zwei Schlafzimmer und einen Konferenzraum. Über Zwischenfälle ist nichts bekannt.



Frankreichs Präsident Macron sollte längst einen neuen Airbus A319 neo haben, den hatte sein Amtsvorgänger Hollande noch bestellt. Grund war damals eine Panne der A330 - die Präsidentenmaschine steckte im Februar 2016 wegen einer Panne außerplanmäßig in der peruanischen Hauptstadt Lima fest. Hollandes Vorgänger Sarkozy hatte die Maschine 2007 gebraucht gekauft. Insgesamt umfasst die französische Regierungsflotte sieben Maschinen. Der neue Airbus wäre die achte, Macron hat deren Anschaffung aber auf unbestimmte Zeit verschoben.