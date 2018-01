- Pro und Contra Große Koalition

Natürlich kann man den schwer angeschlagenen Boxer in die aussichtlose nächste Runde scheuchen. Gute Argumente finden sich immer, aber auch die werden das unvermeidliche K.O. nicht verhindern.

Frage also an die SPD: Welcher Sozialdemokrat wirbt derzeit begeistert für das Zukunftsprojekt GroKo? Wieviele Ortsvereine flehen eine ohnehin hochmotivierte Parteispitze um Martin Schulz an, die allgemeine Aufbruchsstimmung in der SPD bitte zügig in die neue Regierung zu tragen?

Die Realität stattdessen: Pflichterfüllung, das ungute Gefühl, irgendwie schuldlos verantwortlich gemacht zu werden für das, was ganz oben steht im Sondierungspapier: die Erkenntnis der Volksparteien aus der Bundestagswahl: Das Wahlergebnis zeigt, dass viele Menschen unzufrieden waren.

Wie also will die SPD in einem jahrelangen GroKo-Weiter-So zu sich selbst finden und sich neu erfinden als moderne, relevante, unersätzliche sozialdemokratische Stimme im Parteienwettbewerb des 21. Jahrhunderts?

Ein weiteres Argument pro GroKo heisst derzeit drohender Niedergang: Käme es zu Neuwahlen, würde der SPD ein weiterer Absturz auf nur noch 15 oder 16 Prozent bevorstehen.

Aber Angst vor der Wählerentscheidung ist ein schlechter Berater, offensives Werben mit klarer Programmatik überzeugender.

Richtig: Veränderung bringt Ungewissheit. Aber eine Krise unserer Demokratie ist keinesfalls vorprogrammiert, wenn stattdessen die sozialdemokratische Absage an eine GroKo alle Beteiligten zum Nachdenken zwingt: Die Politik, vor allem aber auch die Wählerschaft.