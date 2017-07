Bild: Polizei Berlin

Mi 12.07.2017 | 09:25

- Goldmünzen-Raub: Razzien und Festnahmen

Es war ein spektakulärer Raub vor dreieinhalb Monaten in Berlin: Unbekannte brachen ins Bode-Museum ein und klauten die 100 Kilo schwere Goldmünze "Maple Leaf". Die Polizei hat daraufhin Videoaufnahmen veröffentlicht, die drei Personen mit schwarzen Kapuzenjacken zeigen. Die Gesichter waren zwar nicht erkennbar, aber dennoch scheinen die Aufnahmen zum Erfolg geführt zu haben. Seit Mittwochmorgen gibt es Razzien in Berlin und Brandenburg, mit mehreren Festnahmen. Über die Razzien in Berlin berichtet Reporterin Miriam Keuter.