So 14.11.2021 | 10:43 | Medienmagazin

- Brauchen wir mehr Klimajournalismus?

Sollte es zukünftig in der ARD ein "KLIMA vor Acht" geben, in dem regelmäßig über den Klimawandel berichtet wird? Experten und Aktivisten appellieren an den Informationsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Daniel Bouhs und Jörg Wagner schauen sich an, welche Angebote es gibt und welche es noch bräuchte.