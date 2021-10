WDR Bild: WDR

So 17.10.2021 | 10:43 | Medienmagazin

- In memoriam an Reporterlegende Gerd Ruge

Am Abend des 15. Oktober 2021 ist der langjährige WDR-Journalist und renommierte ARD-Korrespondent Gerd Ruge im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Aus Anlass des Todes hören wir in ein Telefoninterview mit Gerd Ruge über sein Korrespondentenleben aus dem Jahr 2003. Von Daniel Bouhs und Jörg Wagner