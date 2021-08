kyodo/dpa Bild: kyodo/dpa

So 22.08.2021 | 10:43 | Medienmagazin

- Journalismus in Afghanistan

Der "Krieg gegen den Terror" hatte seit Oktober 2001 die Berichterstattung zu Afghanistan dominiert. Besprochen wird in dieser Medienmagazinausgabe die Rolle der in- und ausländischen Medien in den letzten rund 20 Jahren mit dem Afghanistan-Experten Willi Steul. Von Jörg Wagner