So 20.06.2021 | 10:43 | Medienmagazin

- "Cui Bono": rbb-Podcast über Ken Jebsen

Der neueste, koproduzierte Podcast "Cui Bono: What the fuck happened to Ken Jebsen" beschäftigt sich zum Teil mit der eigenen Unternehmensgeschichte des rbb. Thema ist der Aufstieg und Fall des früheren Moderators und heutigen Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen. Von Daniel Bouhs und Jörg Wagner