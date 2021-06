- Russland schließt ARD-Journalist von der UEFA EURO 2020 aus

Russische Behörden haben dem ARD-Journalisten Robert Kempe eine Akkreditierung für die Fußball-Europameisterschaft verweigert. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni sieht darin eine Einschränkung der Pressefreiheit, die nicht akzeptabel ist. Mit ihr sprechen Daniel Bouhs und Jörg Wagner.

Außerdem: Dass die UEFA EURO 2020 ein Jahr später ausgetragen wird, ist nur eine Besonderheit dieses Sports- und Medienevents. Mit der ARD-Hörfunkreporterin Julia Metzner sprechen Daniel Bouhs und Jörg Wagner über die Unterschiede in der Berichterstattung zu bisherigen Fußball-Europameisterschaften.

Weitere Themen in der Sendung: Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer stimmt derzeit mit den Staatskanzleien der Länder den neuen Auftrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio ab. Die Länder sollen dabei Macht abgeben und anders als bisher nicht mehr alle öffentlich-rechtlichen Kanäle beauftragen. Und: Behinderung der Presse beim Polizeieinsatz auf der A100 am 05.06.2021. Die Berliner Polizei hat 13 Journalisten bei der Arbeit behindert, als sie Aktionen von Klimaaktivisten an der A100 Filmen und Fotografieren wollten. Personalien wurden aufgenommen und Klagen wegen Hausfriedensbruch drohen.