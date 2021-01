Jose Luis Magana/AP/dpa Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa

So 10.01.2021 | 10:44 | Medienmagazin

- Berichterstattung rund um den Sturm auf das Capitol

Das Medienmagazin schaut auf die Berichterstattung rund um die Erstürmung des Capitols in Washington D.C. Dabei geht es auch um die Debatte: Wann und wie lange sollte in Breaking News Situationen live draufgeschaltet werden? Und: Ist die Medienberichterstattung in den USA gefährlicher geworden?