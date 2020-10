Jörg Wagner Bild: Jörg Wagner

So 04.10.2020 | 10:44 | Medienmagazin

- Radiowende: Wolfgang Martin im Porträt

Wolfgang Martin war 15 Jahre Musikjournalist im DDR-Rundfunk und 27 Jahre erfolgreich in Diensten von ORB und rbb, prägte die Musikfarben von Radio Brandenburg und Antenne Brandenburg. In einem gerade erschienen Buch gibt er Einblicke in sein musikjournalistisches Leben. Jörg Wagner im Gespräch mit Wolfgang Martin.

