Florian Schroeder (l.) und Serdar Somuncu

So 20.09.2020 | 10:44 | Medienmagazin

- Empörung über radioeins-Podcast "Schröder & Somuncu"

Nachdem der Journalist Malcolm Ohanwe via Twitter die diskriminierende Sprache in dem neuen radioeins-Podcast "Schröder & Somuncu" kritisiert hat, erklärte radioeins zwar den Kontext, stellte jedoch den Podcast nur noch in einer geschnittenen Fassung zur Verfügung. Jörg Wagner und Daniel Bouhs sprechen mit Malcolm Ohanwe und radioeins-Programmchef Robert Skuppin.