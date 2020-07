Martin Gerten/dpa Bild: Martin Gerten/dpa

So 19.07.2020 | 10:44 | Medienmagazin

- Gültig für ein Jahr: Die neue Mediaanalyse Audio

Über das Aussetzen der Radionutzungsforschung spricht Jörg Wagner mit Jan Isenbart, Vorstand Radio/ Audio der AG Mediaanalyse (agma). Außerdem in der Sendung: Urteil für Deniz Yücel, kreativ in der Not und zum Tod von Radiolegende Christian Bienert.