- 70 Jahre ARD - Geschichte, Gegenwart, Zukunft

Am 9. Juni 1950 wurde die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands gegründet. Bis heute arbeiten die neun regionalen Rundfunkanstalten in der ARD zusammen. In Zeiten von Fake News sei eine Institution, die der Wahrheit und Parteilosigkeit verpflichtet ist, wichtiger denn je, betont der Vorsitzende der historischen Kommission der ARD, Heinz Glässgen.