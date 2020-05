Am kommenden Sonntag ist der "Internationale Tag der Pressefreiheit" – doch in Deutschland gibt es weiterhin ein Problem mit Gewalt gegen Medienschaffende. rbb-Reporter Sebastian Schiller aus dem Studio in Cottbus hat diese selbst erfahren – in Form von Einschüchterungen und Drohungen, über die er mit Inforadio-Redakteur Wolf Siebert gesprochen hat.