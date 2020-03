imago images/ZUMA Wire Bild: imago images/ZUMA Wire

So 29.03.2020 | 10:44 | Medienmagazin

- Weltweite Berichterstattung zur Corona-Pandemie

Wie berichten Medien in aller Welt über die Coronakrise – zum Beispiel der russische Staatsfunk, die britischen Tabloids, aber auch Medien im spanischen Corona-Ausnahmezustand und kurz vor dem Lockdown in Johannesburg? Auch mit Folgen für die Jobs: In den USA ist bereits von ersten Entlassungswellen die Rede.