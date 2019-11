imago images Bild: imago images

So 10.11.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Die Rundfunkwende im Osten

Die "Rundfunkmauern" fielen in der DDR bereits drei Wochen vor dem 9. November: Erste Berichte von den Montagsdemos sendete DT64 am 17. Oktober 1989; mit dem Honecker-Rücktritt am 18. Oktober 1989 gab es praktisch keine Zensur mehr. Die Menschen demonstrierten jedoch auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989 für eine gesetzlich garantierte Meinungsfreiheit. Haben die DDR-Medien den Mauerfall "verschlafen"? Moderator Jörg Wagner spicht mit Alfred Eichhorn, damals Moderator beim Radio DDR, sowie Hanno Harnisch und Hannelore Heider, die beide beim Jugendradio DT64 gearbeitet hatten.