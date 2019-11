imago images/Sven Simon Bild: imago images/Sven Simon

So 03.11.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Bundesliga-Kooperation von Sky und ZDF

Der Markt der Sportrechte ist umkämpft wie lange nicht mehr. Platzhirsch Sky hatte schon bei der vergangenen Vergabe der Liverechte für die Fußball-Bundesliga Übertragungen an Eurosport abgeben müssen. Das hat seine Rechte inzwischen weitergegeben an den Streamingdienst DAZN, der gerne noch mehr Bundesliga zeigen würde. In den nächsten Wochen wird die nächste Ausschreibung erwartet. Weitere Themen in der Sendung: Gründung der Medien-Plattform Buzzard und steht Video-Streaming vor einem neuen Boom?