So 27.10.2019 | 10:44 | Medienmagazin

- Hochstapler Claas Relotius vs. Aufklärer Juan Moreno

Ausgerechnet Claas Relotius selbst, ein Hochstapler des deutschen Journalismus, wehrt sich gegen inzwischen in Buchform erschienene Darstellungen seines ehemaligen Kollegen und Aufklärer der Fälschungsaffäre, Juan Moreno. Sein Vorwurf: Moreno verbreite Falschbehauptungen über ihn. Weitere Themen in der Sendung: Eröffnung der Medientage München; und: Privatfunk entdeckt Public Value.